انطلاق تكوين المجندين.. صرامة وانضباط للإنتقال من الحياة المدنية إلى العسكرية -فيديو

أعطيت اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لعملية تكوين 15 ألف مدعوا للخدمة العسكرية برسم سنة 2019- 2020، وذلك بـ 14 مركزا للتكوين تابعا للقوات المسلحة الملكية موزعا على مجموع التراب الوطني.

ويتعلق الأمر بمراكز الحاجب، قصبة تادلة، جرسيف، تمارة، الدار البيضاء، الناظور، القصر الصغير، الحسيمة، مكناس، القنيطرة، سيدي سليمان، بن جرير، مراكش وبنسليمان.

وتشمل هذه التكوينات عددا من المواد، من قبيل التربية الأخلاقية، التربية البدنية، التاريخ العسكري، التنظيم العسكري والانضباط، وذلك بهدف تلقين الشباب المجند القيم أخلاقية، ونمط حياة جديد، وانضباط لا مثيل له.

وسيقوم بمهمة تكوين الشباب المجندين ، أطر مؤهلة وضباط وضباط صف تلقوا تداريب في البيداغوجيا والتنمية الذاتية، وذلك من أجل تيسير التواصل.