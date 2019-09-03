فريق لكرة القدم يخسر مباراة لحضور حفل زفاف أحد لاعبيه

خلق نادي بوانا ماري لكرة القدم، الممارس في الدرجة الرابعة، في رومانيا، الحدث، نهاية الأسبوع الماضي، عندما فضل جميع لاعبيه حضور حفل زفاف لاعب في الفريق، والغياب عن لقاء في الدوري كلفهم خسارة 3 نقاط.

ونشرت صفحة النادي على “فايسبوك” توضيحا للواقعة، إذ جاء في منشور أن الفريق طلب تأجيل المباراة، لكن من دون جدوى، فقرر الجميع حضور حفل الزفاف، على الرغم من عواقب ذلك على المباراة.

واعتبر الفريق الروماني أنه خسر مقابلة، لكنه ربح عائلة متماسكة.

وتحول الفريق الروماني، المغمور بعد الواقعة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم.