القنيطرة.. شرطي “دراج” يشهر سلاحه لتوقيف شخص هدد تاجرا بالسلاح الأبيض

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين بولاية أمن القنيطرة قد اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، كان في حالة سكر متقدمة وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية أن دورية تابعة لشرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بحي “بام”، بسبب تهديده لصاحب محل تجاري بواسطة السلاح الأبيض نتيجة حالة السكر التي كان عليها، وهو ما دفع موظف شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يضطر لاستخدامه، وذلك بعدما تسنى تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء وكمية من مخدر الشيرا المعدة للترويج.

ووقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.