ليبيا: ميناء بنغازي ينشط مجددا رغم الانقسامات

في السياسة 4 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

بنغازي ـ رويترز: يعمل الميناء التجاري في بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية، على مدار الساعة بعد 3 سنوات من إعادة فتحه، سعيا لجمع الإيرادات من أجل إصلاح الميناء وتوسعته. يقع الميناء في مرمى النيران، إذ تقاتلت فصائل متنافسة للسيطرة على بنغازي منذ 2014 في صراع دمر أجزاء من المدينة الواقعة في شرق ليبيا. وعلق الميناء العمليات مع تعرض البوابة الرئيسية وبعض المباني لأضرار بينما تناثر القذائف على الطرقات.

وأعلنت ما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” التابعة لخليفة حفتر في نهاية المطاف النصر في بنغازي في 2017. لكن الإصلاحات وعمليات إعادة الإعمار محدودة، إذ مازال ثلثا قوارب السحب المعطوبة خارج الخدمة. لكن الميناء يشهد نشاطا تجاريا قويا في الوقت الحالي ويُمكن مشاهدة الشاحنات المُحملة بالسيارات والحاويات المحملة بالمواد الغذائية وزيوت المحركات وسلع أخرى تتدفق عبر البوابة الرئيسية قرب مركز المدينة. ويقول يزيد بوزريدة مدير الميناء إن الإيرادات الشهرية كانت تجاوز السبعة ملايين دينار ليبي (4.9 مليون دولار) قبل الحرب، لكن الدخل لم يُستخدم لتطوير الميناء. وقال بوزريدة “لم نصل إلى المعدل السابق بعد، لكن كل شهر أفضل من الشهر السابق، نسعى لجمع أكثر من 7.8 مليون دينار (شهريا)، مددنا أوقات العمل إلى 24 ساعة”. وأضاف “كل الخطوط البحرية رجعت. آخر خط بدأ بسبع حاويات وآخر شحنة له كانت قرابة 400 حاوية”.

وقال إنه قبل الحرب، كانت الإيرادات تُودع في الإدارة العامة للموانئ بمدينة مصراتة، لكن إدارة ميناء بنغازي منفصلة حاليا، في وضع يرجع إلى الانقسامات التي تعيشها ليبيا.

ومصراتة، المدينة الساحلية الواقعة في غرب ليبيا وبها ميناء مهم خاص بها، مركز لمعارضة الجيش الوطني الليبي، الذي يشن منذ أبريل حملة عسكرية في مسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس.

منذ إعادة فتح الميناء، يستقبل ميناء بنغازي أكثر من 400 ألف طن من الحبوب في 18 رصيفا، بما يعادل مثلي ما كان الميناء يستقبله قبل 2014. ويدفع الميناء رواتب بقيمة 2.25 مليون دينار ليبي إلى 1400 موظف. وهو لا يُصدر النفط لكنه يستورد الغاز وبعض المنتجات البترولية إلى جانب الشحنات العامة. وتراجعت مستويات المعيشة بشكل حاد خلال الصراع، وتظل الأوضاع صعبة في سائر ليبيا.