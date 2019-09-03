أبو الغيط يبحث في العراق التوترات الإقليمية والاعتداءات الإسرائيلية

في السياسة 4 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

مقتل أميركي بانفجار في الموصل

بغداد ـ وكالات: أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مباحثات مع القادة العراقيين بشأن إبعاد العراق عن التوترات الإقليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع جميع الدول والاعتداءات الاسرائيلية في المنطقة وذلك خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد أمس.

وأجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث ذكرت مصادر بوزارة الخارجية أن الجانبين بحثا “الملفات التي سيتم طرحها في الاجتماع الوزاري المقبل والاعتداءات الاسرائيلية في المنطقة وسيتم اتخاذ قرارات تحد منها”.

وأوضحت المصادر أن الجانبين اشادا بدور العراق خلال التصعيد بين إيران وأميركا في ابعاد المنطقة عن النزاعات والحروب. واكدت المصادر أن “أبو الغيط عبر عن ثقة جامعة الدول العربية بقدرات وامكانيات العراق في ادارة الاجتماع الوزاري وانجاح مخرجاته”.

وذكر بيان صادر عن جامعة الدول العربية أمس أن زيارة الامين العام لجامعة الدول العربية تأتي في إطار التواصل المستمر مع العراق ودعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار، وتعزيز التوازن في علاقات العراق مع محيطه العربي، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت انتعاشاً واضحاً في هذه العلاقات”.

على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى بمقتل أميركي إثر انفجار عبوة ناسفة مزدوجة جنوب الموصل . وقال النقيب احمد العبيدي من شرطة نينوى، في تصريحات صحفية إن” أميركي يعمل ضمن منظمة لرفع الألغام والمخلفات الحربية في محافظة نينوى، لقي حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة مزدوجة في قرية تل الشعير ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل” . يشار إلى أن عدة منظمات أجنبية تعمل في مجال رفع الالغام والمخلفات الحربية تنتشر في مختلف مناطق العراق وخاصة إقليم كردستان العراق والمناطق التي كانت محتلة من قبل تنظيم داعش. على صعيد متصل، افاد مصدر حكومي بمحافظة صلاح الدين العراقية بوصول 120 عائلة لعناصر داعش الى مدينة تكريت. وقال فزع العزاوي مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة صلاح الدين ان” العوائل وصلت الى مخيم الكرامة قادمين من مناطق جنوب الموصل في خطوة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع”. وأضاف العزاوي ان “عدد أفراد العوائل يبلغ نحو 400 شخص معظمهم من النساء والأطفال وهم جميعا من ابناء محافظة صلاح الدين ومن مختلف الاقضية”.

كانت 150 عائلة تضم 650 شخصا نقلت الاحد الماضي الى ضواحي مدينة الشرقاطفي خطوة تهدف الحكومة العراقية منها الى اغلاق مخيمات النزوح بنهاية العام الحالي.