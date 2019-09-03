مخاوف من ارتفاع وفيات السرطان في اليمن جراء نقص التمويل

السويد: تنفيذ اتفاق استوكهولم ضرورة ملحّة

صنعاء ـ عواصم ـ وكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية أمس من مخاطر نقص التمويل على حياة 35 ألف مريض بالسرطان في اليمن، قد يواجهون الموت إن لم يتم علاجهم. وقالت المنظمة ، في تغريدة عبر حساب مكتبها في اليمن على تويتر ، :”لا ينبغي أن يعد السرطان بمثابة عقوبة إعدام؛ لكنه في اليمن أصبح كذلك”. وأضافت :”سيصبح الموت مصير 35 ألف مريض بالسرطان، إن لم يتوفر العلاج بسبب انقطاع التمويل”. وشددت المنظمة على أن عدم توفير علاج السرطان سيتسبب في خسارة العديد من الأرواح بسبب هذا المرض. وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من توقف عدد من برامجها الإنسانية جراء نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي 2019 المقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار.

إلى ذلك، شددت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم، على ضرورة إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة اليمنية، وتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدة على أهمية الاستمرار في “تنفيذ اتفاق “استوكهولم” كأحد الأجزاء الأساسية للعملية السياسية”. وفي تصريحات صحفية استعرضت والستروم ـ التي زارت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية أمس الاول والتقت معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني ـ العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها التمرد المسلح الذي قامت به قوات المجلس الانتقالي، واستمرار “أنصار الله” في عرقلة تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة. وقالت والستروم إن بلادها استضافت محادثات بين الأطراف اليمنية في ديسمبر 2018؛ ولهذا “نشعر بمسؤولية معينة للمساعدة بأي طريقة ممكنة في المضي قدماً؛ إذ يعد التنفيذ المستمر لاتفاق استوكهولم أحد الأجزاء الأساسية للعملية السياسية”. وشددت على دعم السويد لدعوة السعودية للحوار لاحتواء الأزمة في عدن، مؤكدة على ضرورة تنفيذ اتفاق استوكهولم والتمهيد لاتفاق سياسي شامل.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، التي تستكمل زيارتها لعدد من دول المنطقة, إن بلادها لا تحمل أي مصالح وطنية أو أجندة خفية في المنطقة، مشيرة إلى أن الجولة التي تقوم بها في دول المنطقة، تعد أول زيارة تقوم بها إلى السعودية، وأنها فرصة لمناقشة الوضع في اليمن، بما في ذلك التدهور الأخير في عدن.

من جهة اخرى، بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن جريفيث تطورات الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يعيد لليمن أمنه واستقراره. ووضع جريفيث الصفدي في صورة الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لأنهاء الأزمة، وأكد الصفدي تثمين الأردن لجهود الأمم المتحدة ودعمه ولدور بعثة الأمم المتحدة لليمن التي تستضيف المملكة مقرها.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة، مؤكدا ضرورة تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاقية الحديدة لأنها خطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.