طهران : بوسعنا تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20%

في السياسة 4 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

قالت إنها لم ولن تقرر التفاوض مع واشنطن

طهران ـ وكالات: قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أمس إن طهران قادرة على استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 في المئة في غضون يومين. ونسبت وكالة فارس للأنباء لكمالوندي القول “إذا ما قررت إيران فيمكنها الحصول على الوقود المخصب بدرجة نقاء 20 بالمئة في غضون يوم أو اثنين”. ويعتبر تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20 في المئة مرحلة وسيطة مهمة على طريق الحصول على يورانيوم انشطاري بنسبة نقاء 90 في المئة وهي ما يلزم لصنع قنبلة.

في السياق، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن إيران ستعلن عن “خطوتها الثالثة” لتقليص التزامها بشروط الاتفاق حول برنامجها النووي يوم 4 سبتمبر. وقال ظريف في حديث لقناة “روسيا 24″ التلفزيونية، “نحن نبقي الطريق مفتوحا للدبلوماسية، لكن خطوتنا الثالثة جاهزة. وسيعلن الرئيس (حسن روحاني) عنها يوم الأربعاء”.

وتابع الوزير في تصريحاته، التي اوردتها وكالة أنباء فارس، أنه سيبلغ المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، بهذه الخطوة، وستبدأ طهران بتطبيقها يوم الجمعة المقبل. من جهة أخرى، أكد ظريف أن إيران ستعود بسرعة إلى الالتزام بشروط الاتفاق النووي، في حال تم إحراز تقدم في التزام الأوروبيين بتعهداتهم. وقال خلال زيارته لموسكو: “سنعود للالتزام بكل تلك الإجراءات خلال عدة ساعات أو عدة أيام في أي لحظة، في حال أثمرت المفاوضات (مع فرنسا) إلى حل معين”. وجدد ظريف التأكيد على استعداد إيران للمفاوضات، قائلا إن “إيران لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، ونحن لا نخشى المفاوضات”.

جدير بالذكر أن إيران تجري في الوقت الأخير مفاوضات مع فرنسا حول العودة إلى الالتزام بخطة العمل المشترك الشاملة، الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2015.

الى ذلك، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده لم ولن تقرر التفاوض مع الولايات المتحدة في أي وقت من الأوقات. وأضاف: “إن مسار استراتيجيتنا يستند على ركيزتين هما الصمود الداخلي والدبلوماسية النشطة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وقال: “لم ولن نقرر اجراء مفاوضات ثنائية مع امريكا في أي وقت من الأوقات، وهناك مقترحات قدمت لنا من العديد من الاطراف بهذا الشأن لكننا رفضنا ذلك”.