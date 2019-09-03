مقتل 8 طلاب بهجوم على مدرسة في الصين

بكين ـ د ب ا : ذكرت وسائل إعلام صينية امس أن 8 تلاميذ بمدرسة ابتدائية قتلوا في هجوم بوسط الصين، وذلك في أول يوم دراسي لهم. وأفادت صحيفة جلوبال تايمز بأن ثمانية تلاميذ لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في هجوم على مدرسة شاويانجو في مدينة إنشي بإقليم خوبي. وقد ألقت الشرطة القبض على مشتبه به “40 عاما”. وذكرت الصحيفة أنه كان قد تم الإفراج عن المشتبه به العام الماضي عقب أن أمضى ثمانية أعوام في السجن بعد إدانته بمحاولة القتل.

ولم تذكر السلطات الصينية كيفية تعرض الطلاب للهجوم. وقالت الحكومة إنها تقدم المساعدة النفسية لأسر الضحايا.

ويشار إلى أن الهجمات التي تستهدف المدارس بالصين يتم تنفيذها باستخدام السكاكين أو المتفجرات يدوية الصنع، حيث أن الأسلحة النارية تخضع لقيود مشددة.

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