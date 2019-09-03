"نيويورك تايمز" تحذر من مخيم الهول السوري: "كارثة"

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من أن مخيم الهول للاجئين في سوريا يمثل كارثة، بسبب انتشار الأسلحة بين المقيمين به ووجود الآلاف من زوجات مسلحي تنظيم داعش.



وقالت الصحيفة، في تقرير الثلاثاء، إن "الداعشيات بالمخيم يحرقن باستمرار خيام النساء اللاتي يعتبرونهن كافرات، والأسلحة المهربة ظهرت إلى النور بفعل المعارك بين سكان المخيم"، مضيفة أن بعض النساء هاجمن أو هددن آخرين بالسكاكين والمطارق.

وأشارت الصحيفة إلى حادثتي طعن وقعتا في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين ضد حراس أكراد بالمخيم.

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وأضافت الصحيفة أن أغلب النساء بالمخيم لا يزلن ملتزمات بأيديولوجية تنظيم داعش، وبعضهن يرتدين النقاب بدافع الخوف.

ويكافح مخيم الهول لخدمة نحو 70 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال الذين فروا من خلال المعركة الأخيرة ضد داعش في شمال شرق سوريا.

وقالت "نيويورك تايمز" إن المحن اليومية المتمثلة في دورات المياه المزدحمة والمياه الملوثة والرعاية الصحية المحدودة والتوترات المستمرة بين سكان المخيم والحراس، والمشاكل الأمنية المزمنة، جعلت النازحين يشعرون بالسخط والضعف.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير صدر مؤخراً عن وزارة الدفاع الأمريكية حذرت فيه من أن تنظيم داعش يُعيد تنظيم صفوفه في جميع أنحاء سوريا والعراق. كما حذر التقرير من انتشار فكر الدواعش داخل المخيم.