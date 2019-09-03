ديون قطر وجرائم الحرب الحوثية.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، 3 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون، اختيار ناشطة سودانية وزيرة للشباب بالحكومة الجديدة، والاتحاد الأوروبي: هدم إسرائيل للمنازل والاستيطان يقوضان آمال السلام، ووالدة أمريكي محتجز في إيران تخشى وفاته بالسجن، وكاتب تركي عن فصل داود أوغلو: "مقصلة الثورة الفرنسية‎"، والسيادي السوداني: إعلان الحكومة خلال 48 ساعة، و"حزب أردوغان" يأكل أبناءه.. غضب يتصاعد بعد فصل داود أوغلو.

كما تتابعون أيضا: الجروان لـ"العين الإخبارية": الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بارتكاب "جرائم حرب" في اليمن، ووزير الخارجية الأردني: أمن السعودية والإمارات من أمن الأردن، والادعاء في المجر يتهم سوريًّا بالانتماء لداعش، وزوجة معارض إيراني: خامنئي يشهر السيف بوجه النساء.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الاقتصاد القطري "مدمن" ديون.. نصف مليار ريال أذون جديدة، وأزمة الليرة التركية تقفز بمؤشر أسعار المنتجين المحليين، وعبوة التونة بـ18 ألف تومان.. الفقر يسحق الطبقة الوسطى في إيران، ورسالة متناقضة من ترامب إلى بكين بشأن حرب التجارة، وبيتكوين فوق 10 آلاف دولار بعد فترة هدوء، وسياسات تركيا تفشل في احتواء معدلات التضخم.

وإلى الملاعب تجدون: بعد فشل انتقاله إلى ريال مدريد.. إنتر ميلان أحدث المهتمين بإريكسن، وفي التكنولوجيا: هاتف ذكي من سامسونج منخفض التكلفة بسعر 741 دولارا.

وفي الفن تقرأون: شرادها كابور لـ"العين الإخبارية": معجبات برابهاس نيل يرغبن في قتلي، بينما في المنوعات: غواص يصيب نفسه برمح خاطئ.. اخترق وجهه بالكامل.

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