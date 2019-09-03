تحذيرات.. 5.4 مليون قطعة سلاح بأيدي الألمان

كشفت صحيفة ألمانية، الثلاثاء، أن أعداد قطع السلاح المملوكة لأفراد عاديين بلغت 5.4 مليون قطعة العام الجاري، ما يثير القلق حول أمن البلاد.



ووفق رصد أجرته صحيفة راينشه بوست الخاصة، استنادا إلى بيانات الداخلية الألمانية في ولايات البلاد الـ16، فإن 5.4 مليون قطعة سلاح يمتلكها أفراد عاديون.

وأضافت الصحيفة أن عدد الأسلحة يعني أن من بين كل ألف ألماني ٦٦ قطعة سلاح، علما بأن إجمالي تعداد ألمانيا 82 مليون نسمة.

وتابعت أن "ولاية شمال الراين ويستفاليا (غرب) هي صاحبة أقل معدل أسلحة خاصة من بين كل ولايات ألمانيا، حيث تصل النسبة إلى 49 قطعة سلاح لكل ألف ألماني".

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ورغم هذا العدد الكبير لقطع السلاح فإن 640 ألف مواطن فقط يملكون تصاريح حكومية باقتناء أسلحة، ما يعني أن عشرات الآلاف من المواطنين يملكون أسلحة بدون ترخيص.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمني أوليفر مالشو، قوله إن "هذا العدد الكبير من الأسلحة الخاصة يعكس إحساسا متزايدا بين المواطنين بتراجع الأمن في ألمانيا".

وتابع: "تجب زيادة القوات المنتشرة في شوارع البلاد لمواجهة هذا الشعور المتزايد بتراجع الأمن".

بدورها، علقت صحيفة راينشه بوست بأن هذا العدد الكبير من الأسلحة يثير مخاوف من إمكانية وقوع عدد كبير منها في أيدي اليمين المتطرف.

وبصفة عامة، يبلغ عدد المنتمين لكل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا مجتمعة ٢٥ ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية.