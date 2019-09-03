"الناتو" يؤكد دعمه مساعي السلام في أفغانستان

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي" الناتو" ، الثلاثاء، أن الحلف "يدعم بالكامل" المساعي الأمريكية للتوصل إلى سلام في أفغانستان، بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تمحورت حول اتفاق بات وشيكا مع حركة طالبان.



والتقى بومبيو الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في بروكسل، في وقت تسعى فيه واشنطن لإبرام اتفاق مع طالبان بعد 18 عاما من الحرب، تقوم بموجبه الولايات المتحدة بسحب عدة آلاف من عناصرها مقابل ضمانات أمنية.

وكتب ستولتنبرج على تويتر: "مناقشات عظيمة مع الوزير بومبيو حول المسائل الأمنية الحالية. الحلف يدعم بالكامل مساعي التوصل إلى سلام في أفغانستان. أدين الهجمات الأخيرة المروعة والحلف يبقى ملتزما دعم القوات الأفغانية".

وأنهى حلف شمال الأطلسي مهمته القتالية في أفغانستان عام 2014، وسلم المسؤولية الأمنية للأفغان، لكنه لا يزال ينشر 16 ألف عنصر على الأرض لتدريب القوات المحلية وتقديم النصح لها ومساعدتها.

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وبموجب اتفاق مقترح، تقوم الولايات المتحدة بسحب عناصرها من 5 قواعد في أنحاء أفغانستان، في حال التزمت حركة طالبان من جانبها بالاتفاق.

والعدد الرسمي للقوات الأمريكية هو 14 ألف عنصر، فيما قال ترامب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستبقي على تواجد دائم قوامه 8600 عنصر في مرحلة أولى، حتى مع إبرام اتفاق مع طالبان.

ويعني ذلك أن قرابة 5400 جندي سيغادرون أفغانستان بموجب البنود الأولية للاتفاق، أي انخفاض التواجد العسكري الأمريكي إلى ما كان عليه قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي مقابل خفض الجنود، تتعهد طالبان بقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة وبدء مفاوضات مع الحكومة الأفغانية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق نار بنهاية الأمر.

وتأتي محادثات بومبيو مع الحلف الأطلسي في إطار زيارة تستمر يومين إلى بروكسل، التقى خلالها أيضا القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي لا سيما رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.