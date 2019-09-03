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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
كشفت تقارير إيرانية محلية، اليوم الثلاثاء، عن قيام امرأة إيرانية بالإنتحار بعد أن أشعلت النار في جسدها أمام أحد الدوائر القضائية في العاصمة طهران.
وصرح مسئول قضائي في طهران، أن المرأة التي أشعلت النار في جسدها، تواجه تهمة إرتداء ملابس غير لائقة تخالف ما يسمي تعليمات العفة العامة، مضيفًا أن المرأة كانت علي موعد جلسة داخل أحد الدوائر، ولكن تم تأجيل الجلسة بسبب وفاة أحد أقارب رئيس المحكمة، وهو الأمر الذي جعل المرأة تشعل النار بنفسها بالبنزين.
فيما لم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول الحادث، إلا أنها أفادت بأن المرأة تخضع حاليا للعناية الطبية بعد نقلها إلى إحدى المستشفيات.
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كانت هذه تفاصيل خبر إيرانية تضرم النار في جسدها لمخالفة تعليمات "العفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.