إيرانية تضرم النار في جسدها لمخالفة تعليمات "العفة" 

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

كشفت تقارير إيرانية محلية، اليوم الثلاثاء، عن قيام امرأة إيرانية بالإنتحار بعد أن أشعلت النار في جسدها أمام أحد الدوائر القضائية في العاصمة طهران.

وصرح مسئول قضائي في طهران، أن المرأة التي أشعلت النار في جسدها، تواجه تهمة إرتداء ملابس غير لائقة تخالف ما يسمي تعليمات العفة العامة، مضيفًا أن المرأة كانت علي موعد جلسة داخل أحد الدوائر، ولكن تم تأجيل الجلسة بسبب وفاة أحد أقارب رئيس المحكمة، وهو الأمر الذي جعل المرأة تشعل النار بنفسها بالبنزين.

فيما لم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول الحادث، إلا أنها أفادت بأن المرأة تخضع حاليا للعناية الطبية بعد نقلها إلى إحدى المستشفيات.