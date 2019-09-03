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سوريا.. اعتراض طائرات أطلقت باتجاه حميميم
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
الدفاعات الجوية السورية _ ارشيفية
كتب
الخليج 365
اعترضت الدفاعات الجوية السورية طائرات مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء.
وقال التلفزيون السوري ووكالة الأنباء السورية، إن "انفجارات سمعت الثلاثاء في مدينة اللاذقية الساحلية، نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم".
وذكرت وسائل الإعلام أن متشددين أطلقوا الطائرات المسيرة باتجاه القاعدة، من منطقة لخفض التصعيد.
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