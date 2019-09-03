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نتنياهو يشيد بموقفي البحرين والإمارات من هجوم أفيفيم

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقفي البحرين والإمارات من الهجوم الذي شنه "حزب الله" في شمال إسرائيل، واعتبر موقف هذين البلدين دليلا على "تحول جذري" في الشرق الأوسط.

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وقال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء: "أرحب بتصريحات وزيري الخارجية البحريني والإماراتي ضد العدوان الذي شنه حزب الله. أدانا عجز الحكومة اللبنانية التي تسمح لتنظيم "حزب الله" الإرهابي بالعمل انطلاقا من أراضيها ضد إسرائيل".

وأضاف: "قد يبدو هذا عجيبا وخياليا، ولكن هذا يدل على تغير جذري يحدث في الشرق الأوسط. العالم العربي هو الآخر يدرك أن العدوان الإيراني يهدد ليس إسرائيل فحسب، بل المنطقة بأسرها أيضا".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق قد وضع تصريحات البحرين والإمارات المستنكرة لرد "حزب الله" على جيش بلاده في إطار "الاتصالات السرية التي تجريها إسرائيل مع البلدين".