- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
نتنياهو يشيد بموقفي البحرين والإمارات من هجوم أفيفيم
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
كتب
الخليج 365
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقفي البحرين والإمارات من الهجوم الذي شنه "حزب الله" في شمال إسرائيل، واعتبر موقف هذين البلدين دليلا على "تحول جذري" في الشرق الأوسط.
وقال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء: "أرحب بتصريحات وزيري الخارجية البحريني والإماراتي ضد العدوان الذي شنه حزب الله. أدانا عجز الحكومة اللبنانية التي تسمح لتنظيم "حزب الله" الإرهابي بالعمل انطلاقا من أراضيها ضد إسرائيل".
وأضاف: "قد يبدو هذا عجيبا وخياليا، ولكن هذا يدل على تغير جذري يحدث في الشرق الأوسط. العالم العربي هو الآخر يدرك أن العدوان الإيراني يهدد ليس إسرائيل فحسب، بل المنطقة بأسرها أيضا".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق قد وضع تصريحات البحرين والإمارات المستنكرة لرد "حزب الله" على جيش بلاده في إطار "الاتصالات السرية التي تجريها إسرائيل مع البلدين".
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يشيد بموقفي البحرين والإمارات من هجوم أفيفيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.