شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لدعوة المملكة.. عيدروس الزبيدي يصل جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس قاسم الزُبيدي، والوفد المرافق له من أعضاء هيئة الرئاسة، إلى مدينة جدة اليوم (الثلاثاء)، حيث يلتقي وفد الحكومة الشرعية برئاسة نائب الرئيس اليمني.

وتأتي زيارة رئيس «الانتقالي الجنوبي»، استجابة لدعوة المملكة للحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، حرصاً من السعودية على إحلال السلام والاستقرار في اليمن.