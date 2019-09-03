خارجية إيران: طهران تحقق في تورط دول بتخريب البرنامج النووي الإيراني عام 2007

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ أن "​طهران​ قلقة إزاء ​تقارير​ إعلامية تشير إلى احتمال تورط ​هولندا​ في تخريب برنامج إيران النووي عام 2007"، موضحا أن "عملية التحقق من المعلومات جارية".

وأشار موسوي إلى أن "​وزارة الخارجية الإيرانية​ قد أعربت عن قلقها لوفد وزارة الخارجية الهولندية الموجود في طهران بزيارة مقررة مسبقا".

ولفت الى أن "وزارة الخارجية، وسفارة طهران في هولندا تتحقق بعناية من تلك المعلومات".

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