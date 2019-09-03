الرئيس المكسيكي: العثور على كاميرا تجسس داخل قصره

أعلن الرئيس ​المكسيك​ي، ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​ عن "العثور على كاميرا صغيرة في إحدى غرف القصر الوطني كانت تستخدم في عمليات تجسس"، مشيراً إلى أن "لا شيء سري، لا شيء مخفي، ولهذا السبب نحن لا نعتبر هذا أمرا كبيرا"، لافتاً إلى أن "الحجرة التي عُثر عليها بها كانت تستخدم بغرض الاجتماعات الحكومية".

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