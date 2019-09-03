الدفاع الروسية: تدمير طائرات بدون طيار اقتربت من قاعدة حميميم في سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن " تدمير طائرات بدون طيار اقتربت من ​قاعدة حميميم​ في ​سوريا​، ولا خسائر بشرية أو مادية". وكانت وكالة "سانا" قد أفادت بأن "أصوات الانفجارات التي سمعت في أجواء مدينة ​اللاذقية​ ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية لطائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون في منطقة خفض التصعيد باتجاه قاعدة حميميم".

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