سانا: تصدي مضادات أرضية لطائرات مسيرة أطلقت بمنطقة خفض التصعيد باتجاه حميميم

أفادت وكالة "سانا" بأن "أصوات الانفجارات التي سمعت في أجواء مدينة ​اللاذقية​ ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية لطائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون في منطقة خفض التصعيد باتجاه ​قاعدة حميميم​".

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