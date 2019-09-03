التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن "اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيرة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية، باتجاه السعودية"، موضحاً أن "عملية "سلاح الجو المسير" استهدفت مواقع عسكرية هامة في قاعدة الملك خالد الجوية، مؤكدا أنها أصابت أهدافها "بدقه عالية".
ولفت إلى ان "العملية ضد قاعدة الملك خالد الجوية تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني".
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