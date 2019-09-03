نيبيزيا: نتفهم شواغل تركيا الأمنية شمالي سوريا

لفت مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إلى ان "روسيا تتفهم شواغل تركيا الأمنية الناجمة عن تواجد جماعات إرهابية شمالي سوريا"، مشيراً إلى "إننا ندرك أن أنقرة حريصة على أن لا تهاجمها الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون سببًا في تجاهل مصالح الأكراد".
ونفى "وجود أي توتر بين روسيا والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي أنشأ الشهر الماضي لجنة تحقيق في هجمات استهدفت منشآت طبية تدعمها المنظمة الدولية شمال غربي سوريا"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد أي توتر بيننا وبين الأمين العام بشأن تلك اللجنة، خاصة وأننا كشفنا في جلسات عديدة لمجلس الأمن عدم صحة اتهام الجيشين الروسي والسوري باستهداف تلك المنشآت في إدلب".
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