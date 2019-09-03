استقبلت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ وفدا عسكريا تقنيا ​روسيا​ ضم نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري ألكسي فروكلين والملحق العسكري راتمير غاباسوف يرافقهما ​السفير الروسي​ في ​لبنان​ ​الكسندر زاسبيكين​. وحضر الاجتماع المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، مستشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ للشؤون الروسية جورج شعبان، ومستشار الوزيرة الحسن العميد فارس فارس.

وناقش المجتمعون التعاون العسكري بين ​وزارة الداخلية​ وروسيا، وتم الاتفاق على تسلم وزارة الداخلية ممثلة ب​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، هبة مقدمة من ​وزارة الدفاع الروسية​.

واستهلت الوزيرة الحسن الاجتماع بتقديم الشكر الى روسيا على "موقفها الثابت الداعم للبنان في المحافل الدولية، وعلى دعمها لبنان سياسيا واقتصاديا وعسكريا". كما شكرت روسيا على "الدعم الذي توفره لوزارة الداخلية وعلى الهبة التي ستتسلمها الوزارة ممثلة بمديرية قوى الامن الداخلي".

ولاحقا، عقد اجتماع في وزارة الداخلية حضره، بالاضافة الى الوزيرة الحسن، وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ وممثلون عن المديرية العامة للطيران المدني وجهاز امن ​المطار​. واستكمل المجتمعون مناقشة عملية توسعة ​مطار بيروت الدولي​ والتي تشرف عليها وزراة الاشغال العامة والنقل، بالاضافة الى درس تطبيق الاجراءات والتدابير الامنية واللوجستية ​الجديدة​ لنقاط التفتيش التابعة لقوى الامن الداخلي و​الامن العام​ بالتنسيق مع جهاز امن المطار وضمن اطر سلامة الامن والطيران.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن ناقشت مع وفد عسكري روسي سبل التعاون وحضرت اجتماعا لاستكمال بحث اجراءات المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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