النشرة: نقل شاب مضرب عن الطعم منذ أيام في عين الحلوة إلى المستشفى

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الشاب صالح ديب المضرب عن الطعام في ​مخيم عين الحلوة​ احتجاجاً على قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​، نقل إلى ​مستشفى​ "النداء الإنساني" في حالة طارئة، حيث تلقى العلاج اللازم دون ان يتراجع عن اضرابه.

يذكر ان صالح بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أيام وقد انضم اليه الشاب احمد طه حيث أقيمت خيمة ​اعتصام​ مفتوح عند المدخل الغربي للمخيم لجهة حسبة صيدا