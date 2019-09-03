علمت قناة الـ"MTV" أن "عددا من ​الدول المانحة​ طلبت من مؤسسات تمويلية مثل البند الدولي تجميد المبالغ المخصصة لمشاريع "سيدر" حتى التأكد من تنفيذ الاصلاحات".

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كانت هذه تفاصيل خبر MTV: بعض الدول المانحة طلبت تجميد المبالغ المخصصة لمشاريع "سيدر" للتأكد من تنفيذ الاصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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