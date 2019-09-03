الوزير قماطي التقى قادة فصائل هيئة العمل الفلسطيني المشترك

استقبل وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ قادة فصائل هيئة العمل الفلسطيني المشترك بحضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ ​عطاالله حمود​ ومعاون ملف العمل الوطني الدكتور علي ضاهر في ​لبنان​ وقد ضم الوفد كل من :

- ​فتحي أبو العردات​ أمين سر الهيئة وفصائل منظمة التحرير.

- إحسان عطايا " ​حركة الجهاد الإسلامي​" وأمين سر التحالف الفلسطيني

- ​الشيخ جمال خطاب​ " ​الحركة الإسلامية​ المجاهدة "

- أبو كفاح غازي "​الجبهة الشعبية​ ​القيادة​ العامة"

- ​صلاح اليوسف​ "​جبهة التحرير الفلسطينية​ م ".

- ​علي فيصل​ " ​الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين​ "

- ​مروان عبد العال​ " ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​ "

- أبو حسن غازي "منظمة ​الصاعقة​ "

- د. ​احمد عبد الهادي​ " ​حركة حماس​"

- محمد إسماعيل " جبهة التحرير الفلسطينية"

- شهدي سويدان "​جبهة النضال الشعبي​"

- رفيق رميض "​حركة فتح الانتفاضة​"

- ​ماهر عويد​ " ​أنصار الله​ "

- أبو طارق السعدي " ​عصبة الأنصار​ "

- غازي أيوب " ​حزب الشعب الفلسطيني​ "

- مصطفى مراد " حزب فدا "

- محمي الدين كعوش " عضو المجلس المركزي الفلسطيني "

- تامر عزيز " جبهة النضال الشعبي الفلسطيني "

وقد جرى البحث حول آخر التطورات المحلية والإقليمية.

أمين سر الهيئة فتحي أبو العردات والمتحدث باسم الوفد " هنأ قيادة ​حزب الله​ بالعملية البطولية الجريئة التي نفذتها المقاومة الإسلامية في مستعمرة افيفيم في عمق الكيان الفلسطيني المحتل وإعادة الاعتبار لقواعد الاشتباك مؤكدا وقوف ​فصائل المقاومة​ كافة إلى جانب قيادة حزب الله والمقاومة الإسلامية .

واكد أبو العردات "أننا التقينا اليوم مع معالي الوزير بصفته عضوا في اللجنة الوزارية التي تشكلت برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بشأن تنظيم العمالة الأجنبية وتعديل القرار"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما سمي ب​صفقة القرن​ ولا ينسجم أيضا مع وحدة الشعب الفلسطيني الرافض لمؤامرة ​التوطين​ وايمانه ب​حق العودة​ مثنيا على دور حزب الله ووقوفه إلى جانب ​القضية الفلسطينية​ والشعب الفلسطيني".

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