شهيب عرض مع كلودين عون التعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة

التقى وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة اللبنانية​ السيدة كلودين عون روكز ، وتناول البحث التعاون بين الوزارة و​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ في مختلف المجالات، وخصوصا من خلال تحديث المناهج التربوية ودمج ذوي الإحتياجات الخاصة في ​المؤسسات التربوية​، وإدخال منظور النوع الإجتماعي في كل سياسات الوزارة وأنشطتها.

كما بحث الجانبان في حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها لأولادها، وفي العمل على تطبيق قرار ​مجلس الأمن​ رقم 1325 المتعلق بحفظ دور المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن ، وتضمينه الخطط الوطنية في الدول الأعضاء في ​الأمم المتحدة​.