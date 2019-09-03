شهيب عرض مع كلودين عون التعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة

التقى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ، وتناول البحث التعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مختلف المجالات، وخصوصا من خلال تحديث المناهج التربوية ودمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المؤسسات التربوية، وإدخال منظور النوع الإجتماعي في كل سياسات الوزارة وأنشطتها.
كما بحث الجانبان في حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها لأولادها، وفي العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بحفظ دور المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن ، وتضمينه الخطط الوطنية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
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