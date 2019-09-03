MTV: بند التعيينات القضائية لن يطرح على طاولة الحكومة من خارج جدول الاعمال

علمت قناة الـ"MTV" أن "بند ​التعيينات القضائية​ لن يطرح على طاولة ​مجلس الوزراء​ من خارج جدول الاعمال لانه لم يتم التوافق بعد على الاسماء بعد".

فيما لفتت مصادر قضائية لقناة الـ"MTV" إلى أن "الوقت لم يفت بعد و​الاتصالات​ جارية من قبل بعض المراجع التي قد تؤدي إلى انهاء سلة التعيينات القضائية ما قد يجعل عرضها على جلسة مجلس الوزراء واردا".