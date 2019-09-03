علمت قناة الـ"MTV" أن "بند التعيينات القضائية لن يطرح على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال لانه لم يتم التوافق بعد على الاسماء بعد".
فيما لفتت مصادر قضائية لقناة الـ"MTV" إلى أن "الوقت لم يفت بعد والاتصالات جارية من قبل بعض المراجع التي قد تؤدي إلى انهاء سلة التعيينات القضائية ما قد يجعل عرضها على جلسة مجلس الوزراء واردا".
كانت هذه تفاصيل خبر MTV: بند التعيينات القضائية لن يطرح على طاولة الحكومة من خارج جدول الاعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.