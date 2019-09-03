طقس صيفي رطب يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقس صيفيا رطبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الجبلية ونسبة رطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط للرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتباراً من المساء.

كما توقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة كما يتكون ​الضباب​ بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات. أما الجمعة فيكون غائم جزئيّاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة مع استمرار تشكل الضباب على المرتفعات.

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