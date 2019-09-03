معلوف: اذا مش طايقين الحكومة استقيلوا منها وبلا هل الازدواجية الفاشلة

قال النائب ​إدي معلوف​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "مبارح اقتراح لإستبدال الوزراء الحالين بوزراء "ذوي اختصاص" واليوم سؤال لرئيس ​الحكومة​ عن ال 1701 بمحاولة فاشلة لإحراجه وإخراجه. اذا مش طايقين الحكومة استقيلوا منها وبلا هل الازدواجية الفاشلة". واضاف: "نظريتكم : فوت على ​الطائف​ وأقلب الطاولة من جوا، فشلت وصدقوني طاولة الحكومة ثقيلة عليكن كمان."

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