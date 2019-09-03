قاطيشه: نتكلم بالذي نؤمن به من دون المسايرة على السيادة من أجل كرسي أو منصب

علق عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ على الاعتداء الاسرائيلي على ​الضاحية الجنوبية​ ورد "​حزب الله​" عليها، قائلا "نحن قمنا بادانة الاعتداء الاسرائيلي على ​لبنان​ وكنا اول من دانه على لسان نوابنا والاعتداء الاسرائيلي مدان أينما كان وعلى أي منطقة كانت ولكن بخصوص التصدي له، نحن نؤمن بقيام ​الدولة​ ونرفض قيام أحد المكونات السياسية أن يأخذ على عاتقه قرار السلم والحرب في لبنان والتصدي".

وفي حديث تلفزيوني، لفت فاطيشه إلى "إننا نتكلم بالذي نؤمن به من دون المسايرة على السيادة اللبنانية من أجل كرسي أو منصب، ف​الجيش اللبناني​ قادر أكثر من أي حزب لبناني على الرد والمواجهة، ولم يكن رد "حزب الله" في افيفيم بالمهمة الصعبة"، مشيراً إلى أنه "عندما كنت أخدم في ​مارون الراس​، كنت على اطلاع على جغرافية افيفيم، ف​الجيش الإسرائيلي​ كان بعيد 10أمتار عن العملية وهذا الأمر أكثر من واضح فالعملية لم تكن بالعمق".

وأكد أن "قرار القوات اللبنانية ثابت ثابت ولن يتغير موقفها الاستراتيجي، ولكن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حوّل لبنان الى سفارة بخطابه يوم أمس، ونعى خطوط الحدود اللبنانية الجنوبية وكذلك نعى معادلة الـ1701"، لافتاً إلى أن "القرار 1701 يفسر بشكل خاطئ، والـ1701 لم يكن محترم من قبل الطرفين الإسرائيلي وحزب الله منذ اللحظة الأولى، فكل عمرنا كنا نطلق النار من أسلحة أميركية على الآليات العسكرية الاسرائيليّة".