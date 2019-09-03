أبو فاضل طالب يعقوبيان بأن تعلن موقفها من خطاب الرئيس عون حول مجازر العثمانيين

طالب الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل النائب بولا يعقوبيان بـ"أن تعلن موقفها من كلمة فخامة الرئيس العماد ميشال عون حول مجازر العثمانيين وصمتها المريب والمخيف وغيابها عن رد الخارجية التركية".
ورأى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يجب على النائب يعقوبيان أن ترد بوجه من ذبح إخواننا وأهلها الأرمن ضد العثمانيين، وأن تقف خلف خطاب الرئيس عون حول دولة لبنان الكبير
وإلا تنكرت لأرمينيتها، وهذا لن أقبله لها"، لافتا إلى انه ينتظر جواب يعقوبيان، وقال: "سأتوجه إلى كل الإعلام لأعرف الجواب".
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