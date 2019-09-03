أبو فاضل طالب يعقوبيان بأن تعلن موقفها من خطاب الرئيس عون حول مجازر العثمانيين

طالب الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​ النائب ​بولا يعقوبيان​ بـ"أن تعلن موقفها من كلمة فخامة الرئيس العماد ​ميشال عون​ حول مجازر العثمانيين وصمتها المريب والمخيف وغيابها عن رد ​الخارجية التركية​".

ورأى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يجب على النائب يعقوبيان أن ترد بوجه من ذبح إخواننا وأهلها ​الأرمن​ ضد العثمانيين، وأن تقف خلف خطاب الرئيس عون حول دولة ​لبنان​ الكبير

وإلا تنكرت لأرمينيتها، وهذا لن أقبله لها"، لافتا إلى انه ينتظر جواب يعقوبيان، وقال: "سأتوجه إلى كل الإعلام لأعرف الجواب".