نتانياهو: كشفنا منشأة ثانية لحزب الله تصنع صواريخ يمكن توجيهها مباشرة لحيفا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عن أن "​الجيش الإسرائيلي​ اكتشف منشأة أخرى لـ"​حزب الله​" تصنع ​صواريخ​ دقيقة يمكن توجيهها، مباشرة إلى ضواحي ​مدينة حيفا​"، مشيراً إلى"إنني أوعزت للجهات الإسرائيلية المختصة بمنع أعدائنا من التسلح بصواريخ دقيقة"، مضيفا أنه يعمل على ذلك دون هوادة.

وكانت مصادر إسرائيلية كشفت أن "حزب الله" أقام موقعا لإنتاج وتحويل ​الصواريخ​ الدقيقة، قرب بلدة النبي شيت في ​البقاع​، وذلك في إطار مشروع إنتاج الصواريخ الدقيقة.