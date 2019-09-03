أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن أن "الجيش الإسرائيلي اكتشف منشأة أخرى لـ"حزب الله" تصنع صواريخ دقيقة يمكن توجيهها، مباشرة إلى ضواحي مدينة حيفا"، مشيراً إلى"إنني أوعزت للجهات الإسرائيلية المختصة بمنع أعدائنا من التسلح بصواريخ دقيقة"، مضيفا أنه يعمل على ذلك دون هوادة.
وكانت مصادر إسرائيلية كشفت أن "حزب الله" أقام موقعا لإنتاج وتحويل الصواريخ الدقيقة، قرب بلدة النبي شيت في البقاع، وذلك في إطار مشروع إنتاج الصواريخ الدقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: كشفنا منشأة ثانية لحزب الله تصنع صواريخ يمكن توجيهها مباشرة لحيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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