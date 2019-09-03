محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها اللواء إسماعيل حسين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإقليم، معرض "العودة للدراسة" والذي تنظمه الغرفة التجارية بشارع الصعيدي بمدينة دمياط الجديدة، ويقام خلال الفترة من ٢ إلى ٣٠ سبتمبر.
وتفقدت المحافظ أجنحة المعرض المقام على مساحة ٤٠٠ مترًا، وبمشاركة ٣٥ عارضًا، ويضم كافة المستلزمات المدرسية للمراحل التعليمية المختلفة.
وتتراوح التخفيضات على المنتجات في المعرض ما بين 25% إلى 50%، على المستلزمات المدرسية.
ووجهت "عوض" بمراعاة تخفيض الأسعار حتى تناسب محدودي الدخل، وشددت على الإعلان عن أسعار كافة السلع أمام المواطنين وزوار المعرض.
وأكدت محافظ دمياط في تصريح لها اليوم الثلاثاء، أن المعرض يأتي ضمن مبادرة الرئيس الجمهورية "كلنا واحد".
كانت هذه تفاصيل خبر بتخفيضات تصل إلى 50%.. محافظ دمياط تفتتح معرض "العودة للدراسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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