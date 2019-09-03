التحالف العربي يعترض طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ)
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي من محافظة عمران باتجاه المدنيين في خميس مشيط بالسعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقد ركن تركي المالكي - في تصريح أوردته قناة (العربية الإخبارية) اليوم /الثلاثاء/ - إن محاولات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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