اهتزاز عرش «أردوغان»

حزب «العدالة والتنمية» يتفكك.. والمحامون يقاطعون الرئيس التركي فى الاحتفال بـ «يوم القضاء»

لكل ديكتاتور نهاية، ونهاية الرئيس التركى الجامح بدأت بتواصل أوراق شجرة «العدالة والتنمية» التركى السقوط واحدة تلو الأخرى، مما يشير إلى قرب تفكك حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، ويؤكد تراجع شعبيته فى البلاد.

وآخر الأوراق، التى تدنو من السقوط، تدعى أحمد داود أوغلو، الرئيس الأسبق للحزب، حيث يسعى «رفاقه» فى التنظيم السياسى إلى فصله وتجريده من عضويته.

وطبقا للتقرير الذى طيرته شبكة «سكاى نيوز» الاخبارية امس، طلبت اللجنة التنفيذية للحزب بالإجماع من لجنة التأديب فصل أوغلو و3 قادة آخرين من الحزب.

ويتوقع أن يصدر القرار النهائى فى المسألة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد «أوغلو» من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، حيث تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة، بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء.

وانتقد رئيس الوزراء التركى السابق، فى أواخر أبريل الماضي، حزب العدالة والتنمية الذى ينتمى إليه، وعبر عن «عدم الارتياح داخله»، فيما ذهب أحد التقارير الصحفية إلى أبعد من ذلك، بعد أن أفادت باستعداد داود أوغلو لحشد شخصيات من حوله، بهدف إنشاء تكتل جديد لم تعرف ملامحه بعد.

وقالت وسائل إعلام تركية إن «أوغلو» يعرف بانتقاداته المتكررة لسياسات الحزب وإدارة الحكومة للاقتصاد، كما انتقد مرارا الرئيس نفسه.

وبرزت، خلال الفترة الأخيرة، أسماء عدد من القيادات، التى قدمت استقالتها من حزب العدالة والتنمية، من بينها بشير أتالاى ونهاد أرقون وسعد الله أرقين.

وفى يوليو الماضي، استقال أيضا على باباجان نائب رئيس الوزراء السابق من الحزب، بسبب ما وصفها بـ«الخلافات العميقة».

وتأتى هذه الاستقالات وسط تقارير إخبارية تقول إن منشقين عن العدالة والتنمية يسعون لتشكيل حزب جديد منافس، وذلك فى أعقاب هزيمة قاسية تعرض لها الحزب فى الانتخابات المحلية فى

إسطنبول فى يونيو الماضي.

ويقول مراقبون إن المنشقين يعتبرون أن الحزب «انحرف عن أهدافه» وأن هناك «تباينات عميقة» بين قياداته، ويشددون على الحاجة إلى «رؤية جديدة».

وفى هذا الصدد، ذكر الكاتب والباحث السياسى التركي، إسلام أوزكان، أن «انشقاق هؤلاء القادة البارزين يشكل خطرا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه»، مشيرا إلى أن الأمر قد يهدد أصوات الحزب الحاكم فى أى انتخابات مقبلة بتركيا.

وتابع، أنه «لا يمكن اعتبار هذه الانشقاقات مفاجئة»، مضيفا «كانت متوقعة منذ فترة طويلة، على اعتبار أن الصراع مع الرئيس أردوغان والحلقة الضيقة المحيطة به بدأ منذ نحو 3 أعوام».

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وفى تطور آخر، وضعت نقابات المحامين التركية، رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، فى موقف محرج،امس الاول، بعدما رفض عدد كبير من رجال القانون أن يحضروا احتفالا رسميا، قائلين إن السلطات تنتهك استقلالية القضاء، على نحو مفضوح، خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب موقع «أحوال التركي»، فإن 41 جمعية للمحامين فى تركيا رفضت المشاركة فى الاحتفال الذى أقيم، الاثنين، داخل القصر الرئاسى فى العاصمة أنقرة.

وأورد المصدر أن جمعيات المحامين فى كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير، وهى مدن كبرى فى البلاد، رفضت المشاركة فى اللقاء الذى راهن عليه أردوغان حتى يروج لمشروع إصلاح الجهاز القضائى الذى أُعلن عنه فى أواخر مايو الماضي.

وزعم «أردوغان»، خلال اللقاء، أنه جرى التوقيع على إصلاحات «تاريخية» فى الجهاز القضائى وأضاف أن البلاد تتجه إلى تبنى خطة شاملة لحماية حقوق الإنسان، لكن ناشطى حقوق الإنسان والمحامين

فى تركيا يشككون فى طمأنة الرئيس.

ويقول معارضو أردوغان إن الرئيس التركى لم يتوان عن التدخل فى الجهاز القضائي، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو 2016، حيث تم تسريح وتوقيف آلاف الأشخاص، بمجرد الاشتباه فى علاقتهم بجماعة فتح الله غولن التى كانت من أبرز حلفاء حزب العدالة والتنمية.

وتتهم تركيا جماعة غولن بالتورط فى محاولة الانقلاب الفاشلة، لكن رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة يرفض أى دور له فيما حصل.

وبحسب بيانات صادرة عن «مبادرة المحامين المعتقلين فى تركيا»، فإن السلطات أدانت 321 محاميا بعقوبات حبسية تصل مدتها الإجمالية إلى 2022 سنة.

ويكشف تصنيف «حكم القانون» أن تركيا متأخرة جدا لأن البلاد حلت فى المرتبة 109 عالميا من أصل 126 دولة، وصدر هذا المؤشر عما يعرف بـ«مشروع العدالة العالمي».

فى غضون ذلك، قال رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا، كمال كليجدار أوغلو، إنه لا مجال للحديث عن استقلالية القضاء بالبلاد خلال الوقت الحالي. «وهذا الأمر دليلٌ على وجود أزمة تسيير فى البلد».

وأضاف كليجدار أوغلو، وهو زعيم أكبر حزب معارض فى البلاد، إنه ليس من المناسب أن يقام الاحتفال بالسنة القضائية داخل القصر الرئاسي، لأن هذا الأمر ينال من الفصل بين السلطات.

فى المقابل، دافع «أردوغان» عن حكمه، قائلا إن تركيا احترمت مبدأ الفصل بين السلطات، واتهم «بعض» جمعيات المحامين بمحاولة الاستفزاز لأن الاحتفال أقيم فى القصر.

وتتعرض السلطات التركية لانتقادات حقوقية واسعة بسبب سجل حقوق الإنسان، وأضعفت هذه التجاوزات حظوظ أنقرة فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويرى مراقبون أن ما حدث فى قضية القس الأمريكي، أندرو برونسون، كان دليلا على عدم استقلالية القضاء التركي، لأن أنقرة دافعت عن اعتقاله فى البداية بسبب «تهم الإرهاب»، لكنها سرعان ما أفرجت عنه، حين لجأت واشنطن إلى سلاح العقوبات الاقتصادية ضد تركيا.

وفى تصريح سابق، قال كليجدار أوغلو، إن حادثة «برونسون» كشفت ضعف الجهاز القضائي، لاسيما أن أنقرة أفرجت عن عدة أجانب، بعدما اعتقلتهم بتهم ثقيلة، لكنها اضطرت إلى الإفراج عنهم فى عمليات مساومة أو من باب الخنوع، وهذا الأمر لا يحصل فى الدول الديمقراطية، لأن الكلمة الفصل تكون للقاضي، وليس لرجل السياسة.