مقتل 8 أطفال في هجوم بسكين على مدرسة ابتدائية في الصين

قتل 8 أطفال فى الصين، فى هجوم بسكين على مدرسة ابتدائية، قالت السلطات المحلية إن رجلًا يبلغ 40 عامًا نفذه.

وذكرت صحيفة «شاينا مورننغ بوست» أن هناك طفلين آخرين يعالجان من إصابات، عقب الحادث الذى وقع فى مدرسة تشاوتانبو الابتدائية فى بلدة بايانغبينغ بمقاطعة هوبي، فى اليوم الأول من العام الدراسى الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن رجال الشرطة اعتقلوا منفذ الهجوم فى مكان الحادث.

​وقالت الصحيفة الصينية إن «هجمات السكاكين على تلاميذ المدارس تعد أمرًا معتادًا فى الصين، حيث يقول مرتكبوها فى كثير من الأحيان إنهم مدفوعون برغبة فى الانتقام من المجتمع».

فى وقت سابق من هذا العام، قتل تلميذان فى هجوم على

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مدرسة فى بايغ بينغ بمقاطعة هونان. وفى يناير، اعتقل رجل صيانة فى بكين بسبب هجوم بمطرقة أسفر عن إصابة 20 تلميذًا.

وفى أبريل من العام الماضي، قتل تسعة وأصيب أكثر من عشرة خارج مدرسة متوسطة فى مقاطعة شنشى بشمال غربى البلاد على أيدى مهاجم، زعم أنه تلميذ سابق يسعى للانتقام بسبب تعرضه للتنمر.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الحافلة كانت آتية من مدينة تشنجدو، جنوب غرب.