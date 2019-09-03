تدريبات فى روسيا لمواجهة حالات اختطاف الطائرات

اتفق المشاركون في اجتماع لجنة الدفاع الجوي التابعة لرابطة الدول المستقلة، على برنامج الأنشطة المشتركة لعام 2020، بما في ذلك التدريب على اعتراض طائرة تعرضت للاختطاف.
وقال يوري غريخوف نائب قائد القوات الجوية والفضائية الروسية، في هذا الصدد: "من المخطط في عام 2020 إجراء تدريبات مشتركةحول إجراءات المتولين واجب الدفاع الجوي في بلدان رابطة الدول المستقلة، عند استلام معلومات عن اختطاف طائرة".
بالإضافة إلى ذلك، من المخطط إجراء تدريبات ثنائية مع الهيئات الرئاسية وضباط الدفاع الجوي المناوبين في روسيا وأوزبكستان، وفقا للمسؤول
وأضاف أنه سيتم إجراء تحليق للتفتيش على وسائل تعرف الرادار للنظام الموحد الخاص بالقوات المسلحة للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية التعريف بالرادار للأهداف الجوية والأرضية (نظام تحديد العدو والصديق).
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين عن اجتماع للجنة الدفاع الجوي لبلدان رابطة الدول المستقلة، لبحث مسائل متعددة من بينها الخبرة المكتسبة في سوريا لصد هجمات ضخمة بالطائرات المسيرة.
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