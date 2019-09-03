بوتين: جمود العلاقات بين واشنطن وموسكو ليس خطأ روسيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن أسفه إزاء حالة الجمود التي تشهدها العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال بوتين، في تصريح له أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "للأسف، علاقتنا وصلت إلى مرحلة الجمود".. مؤكدًا أن الخطأ لايقع من جانب روسيا.
وأشار بوتين إلى أن إعادة العلاقات مجددًا بين موسكو وواشنطن باتت أمرًا غير ممكن حتى تبدأ الأخيرة في احترام المصالح الوطنية الروسية.
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