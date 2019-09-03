جونسون يخسر غالبيته البرلمانية مع انضمام نائب إلى الليبراليين

تحذيرات جونسون
وكان جونسون حذّر، الإثنين، من أنه لن يوافق "تحت أي ظرف" على الطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست. لقد تعهّد بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تمّ التفاوض بشأن اتفاق أم لا، وبتنفيذ رغبة 52% من البريطانيين الذين صوّتوا خلال استفتاء عام 2016، وقالت المفوضية الأوروبية من جهتها، أمس، إنها لم تتلق بعد أي "طرح ملموس" من بريطانيا يتعلق بإنقاذ اتفاق بريكست، وأعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي "لدينا محادثات على مستوى تقني" مع لندن، لكن "في هذه المرحلة لا يمكنني القول إننا رأينا أي طرح ملموس"، مشيرةً إلى أن خروج المملكة المتحدة دون اتفاق بات "احتمالا شديد الوضوح". وقال متحدث باسم الحكومة، أمس، إن "رئيس الوزراء لا يريد أن تجرى انتخابات"، لكن إذا "قرر النواب تقويض موقفه في المفاوضات "بالدفع لتجنب خروج دون اتفاق" وسيتم إجراء انتخابات، فإن ذلك سيجري قبل موعد القمة الأوروبية في 17 و18 أكتوبر".
تراجع سعر الجنيه
وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، أمس، عن عتبة 1,20 دولار مسجلا أدنى مستوياته أمام الدولار منذ ثلاث سنوات، بينما وقف أمام وستمنستر، أمس، أشخاص ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي، وأدى رجل مقطعاً ساخراً، متنكراً على هيئة بوريس جونسون، يظهره وهو يرمي "قنبلة بريكست دون اتفاق".
توجس بوريس جونسون
وقاد توجس بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من أن تلحق به أزمة بريكست مصير سلفه تريزا ماي، إلى تعليق البرلمان ليقطع الطريق أمام غريمه زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين من الحصول على تأييد للتصويت بسحب الثقة منه، ولكن يبدو أن تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أزمة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي ودعمه المتواصل لجونسون قبل ترشحه لمنصب زعيم المحافظين ورئيس الحكومة، ربما أشعل صراعاً غامضاً يتعدى أبعاده أزمة البريكست إلى الدفاع عن المحافظين في وجه المعارضة العمالية.
تغريدة ترمب
وحملت تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي بدا مبتهجا بقرار جونسون تعليق عمل البرلمان ربما أوغر صدر العماليين حينما قال: "سيصبح من العسير جدا على الزعيم العمالي كوربين أن يحصل على تأييد لتصويت بسحب الثقة من جونسون، خصوصا وأن بوريس جونسون هو الشخص الذي كانت بريطانيا تنتظره وتبحث عنه".
تشكيلة البرلمان البريطاني قبل التصويت
- بوريس جونسون يحظى بتأييد الأغلبية 320 عضوا
- المعارضة 319 عضوا
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يخسر غالبيته البرلمانية مع انضمام نائب إلى الليبراليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.