انتشال 20 جثة من زورق تعرض لحريق قبالة كاليفورنيا

انتشلت فرق الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، 20 جثة بعد الحريق الذي وقع صباح أمس الإثنين، في قارب للغوص قبالة سواحل كاليفورنيا حسبما ذكرت الشرطة، وسط ترجيحات بارتفاع الحصيلة.

وقال المسؤول في الشرطة بيل براون من مقاطعة سانتا باربارا للصحافيين "في المجموع، تم العثور على 20 من الضحايا نقلوا إلى مقر الطب الشرعي".

وأضاف أن أربع إلى ست جثث أخرى لا تزال عالقة داخل حطام السفينة.

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والسفينة، التي يبلغ طولها 22 متراً والمجهّزة لرحلات بحرية مخصّصة للغطس، غرقت عندما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، بحسب ما أعلن خفر السواحل الأميركيون.

وتقبع السفينة، حالياً، على عمق عشرين متراً عن سطح البحر وعلى بعد عشرين متراً فقط من ساحل جزيرة سانتا كروز قبالة سانتا باربارا.

وأوضح خفر السواحل أن جزءاً من مقدمة السفينة فقط لا يزال ظاهراً على سطح المياه.

وكانت السلطات أعلنت، أمس الإثنين، أنّ ثمانية أشخاص على الأقلّ قتلوا ولا يزال 26 غيرهم في عداد المفقودين.