واشنطن تحث إيرلندا والاتحاد الأوروبي على التفاوض "بحسن نية" مع بريطانيا

دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الثلاثاء، جمهورية إيرلندا والاتحاد الأوروبي إلى التفاوض "بحسن نية" مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد.

جاءت هذه الدعوة خلال حديث بنس إلى وسائل الإعلام في العاصمة دبلن بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار.

وقال بنس إن الولايات المتحدة أيّدت قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد، لكنها تدرك أيضاً أن هناك مشكلات عند "حدودكم الشمالية".

ودعا فارادكار، نائب الرئيس الأميركي إلى نقل رسالة إلى واشنطن بأن إيرلندا يجب ألّا تخسر المزايا التي تحصل عليها بسبب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.

ويتضمن الاتفاق شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا، وهي آلية تمنع إعادة عمليات التفتيش الصارمة على الحدود بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية المقاطعة التابعة لبريطانيا.

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وتعتبر شبكة الأمان "غير ديموقراطية" بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد أو بدون اتفاق.

وقال بنس إن الولايات المتحدة ستستمر في تشجيع بريطانيا وإيرلندا على احترام اتفاق الجمعة العظيمة، الذي ساعد في إنهاء فترة من العنف الطائفي في إيرلندا الشمالية.

وأضاف بنس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي، إن بريطانيا ستبرم اتفاقاً تجارياً جديداً مع الولايات المتحدة بمجرد اكتمال خروجها من الاتحاد.

والتقى بنس وزوجته كارين، مع الرئيس الإيرلندى مايكل دي هيجينز، قبل تناول الغداء مع فارادكار وشريكه ماثيو باريت.