السودان يدعو الولايات المتحدة لشطبه من الدول الداعمة للإرهاب

دعا رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى شطب اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ورفعت الولايات المتحدة في 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان عام 1997 لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وطالما اشتكى مسؤولون سودانيون مراراً من أن ذلك يعطّل النمو الاقتصادي عبر ثني المستثمرين الأجانب.

وقال حمدوك، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور الخرطوم، "نريد أن نعمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة ملائمة للاستثمار لكن هذا مرتبط بوجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب والعقوبات المرتبطة بها".

وأضاف "هناك نقاش طويل مع أميركا ونتوقع أن يحدث تقدم يؤدي إلى رفع اسم السودان ونعتقد أن الظروف ملائمة" لذلك.

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ودفعت أشهر من التظاهرات الجيش للإطاحة بالبشير في إبريل الماضي.

واختار منظمو الحركة الاحتجاجية حمدوك لتولي منصب رئيس الوزراء الشهر الماضي.

وشدد حمدوك على أن "الشرط الأساسي للتطور الاقتصادي في السودان رفع اسمه من قائمة الإرهاب".

بدوره، شدد ماس على ضرورة إدماج السودان في المنظومة الاقتصادية الدولية.

وقال "إنني على ثقة من (...) وضع حجر الأساس الذي يمنح السودان الدعم الدولي الذي يحتاجه في هذه المرحلة المهمة".

لكنه أقر ضمنياً بأن المسألة قد تستغرق بعض الوقت وأشار إلى أن إزالة الخرطوم من القائمة الأميركية السوداء "سيعتمد بدرجة كبيرة على التطورات والإصلاحات في السودان خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".