كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يسقط طائرة حوثية "مسيرة" تجاه "خميس مشيط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اليوم الثلاثاء، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من عمران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأكد، أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.