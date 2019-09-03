عارض صحي يصيب بوعشرين يدفعه إلى التماس تأجيل الاستماع إليه-التفاصيل

التمس الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، من هيأة المحكمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستماع إليه إلى الجلسة المقبلة، وذلك لسببين، الأول هو العارض الصحي، والثاني عدم توصله بالمطبوع المتعلق بقرار المحكمة في الجلسة السابقة.

وكشف بوعشرين، في مداخلته، أنه أصيب بتعفن على مستوى عينه، لم يستطع معه إتمام الجلسة، إضافة إلى عدم إطلاعه على قرار المحكمة لمعرفة أسباب رفض الأدلة التي قدمها دفاع بوعشرين بخصوص براءته من التهم الموجهة له.

وقرر القاضي لحسن الطلفي، تأجيل البت في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع بوعشرين إلى 10 من شتنبر الجاري.