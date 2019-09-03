خطوة جديدة مميزة في مسار رضوان برحيل

خطى الفنان الشاب، رضوان برحيل، خطوة جديدة في مساره الفني، عبر إصداره، أخيرا، أول ألبوم غنائي، ضم 13 أغنية.

واختار برحيل لألبومه الغنائي الجديد عنوان “قربلي حبه”، ويضم أغان تمزج بين اللهجتين المغربية، والمصرية، من بينها “غرامك”، و”سيبك”، و”بالأمانة”، و”هي”، و”طايح في مشاكل”، وغيرها من الأغاني.

ويسعى برحيل، في طريقة نشره أغاني ألبومه على قناة في “يوتيوب”، إلى إعطاء الفرصة الكافية لكل أغنية من أجل كسب عدد مشاهدات مهم، ويتحقق ذلك عبر نشرها تدريجيا على فترات زمنية متفاوتة.

وتعاون رضوان في ألبومه مع مجموعة من الشعراء والملحنين، منهم محمد عاطف، ورامي جمال، ومروان أصيل، وأيوب أبو زيد، ومحمود برحيل، ومحمد نبال.

واختار برحيل التوجه نحو الساحة الفنية المصرية عبر بعض أغاني ألبومه، في محاولة لتعزيز قاعدته الجماهيرية بمحبين من مصر، والوطن العربي.