بالصور.. شعار مونديال قطر وسط بغداد

رياضة 2019-09-03 | 21:28 المصدر: 1,916 مشاهدة عرضت احدى الشاشات الكبيرة في منطقة باب الشرقي وسط بغداد، شعار مونديال قطر ٢٠٢٢. وحددت اللجنة العلیا للمشاریع والإرث، المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، اليوم الثلاثاء موعدا لإطلاق الشعار الرسمي للمونديال الأول الذي تشهده المنطقة العربية والشرق الأوسط، فيما تم اختيار العاصمة بغداد احدى العواصم التي ستضيف الشعار. Advertisements المحرر: عمار طارق

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