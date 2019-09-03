بالصور.. غلق ثلاثة مختبرات في الكاظمية

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اعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة، الثلاثاء، بأنه تم اغلاق ثلاثة مختبرات في الكاظمية.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فريقا مشتركا من دائرة التفتيش/ قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة اغلق ثلاث مختبرات غير مجازة في منطقة الكاظمية ببغداد".
واضافت ان "تم التحفظ على محتويات المختبرات الثلاث مع غلقها بالشمع الاحمر، والقاء القبض على القائمين عليها وفق اوامر قضائية".
الجدير بالذكر ان دائرة التفتيش مستمرة بتنفيذ خطتها الخاصة بمتابعة ملف المختبرات غير المجازة في عموم المناطق باعتباره ظاهرة سلبية لها تبعات خطيرة على الصحة العامة.
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