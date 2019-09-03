وزير النقل يبحث في بريطانيا مد خط طيران دولي مباشر من بغداد الى لندن

اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، ان مد خط طيران دولي مباشر من بغداد الى لندن وبلعكس على متن "الطائر الاخضر" هو محور لقاء وزيرها ونظيره البريطاني في بلاد الاخير.
واضافت الوزارة، أن "لعيبي حرص على كسب موقف الجانب البريطاني ودورهم المحوري الفاعل لرفع الحظر الاوربي عن الناقل الوطني كونهم جزء مهم وفاعل في منظمه السلامة الاوربية الأياسا".
ولفتت الوزارة، الى ان "وزير النقل العراقي قدم بعدها رسالة تحريرية لنظيره البريطاني Mr baul Maynard في مقر وزارة النقل في العاصمة لندن تضمنت دعم الجانب البريطاني لتحقيق هذا المطلب بحضور السفير العراقي، كما تم تبادل الهدايا التذكارين بين الجانبين".
وبينت الوزارة، أ ن "وزير النقل البريطاني بول ماينارد اكد ان بريطانيا مهتمة بإقامة أفضل العلاقات مع العراق وهناك مجالات واسعة للتعاون بما يخص مجال النقل بين البلدين".
واضاف بول ان "ما لمسناه من وزير النقل العراقي واهتمامه الجدي وسعيه الواضح لتوفير كافه المتطلبات التي من شأنها تسريع افتتاح خط طيران مباشر بين لندن وبغداد"، مؤكدا على "متابعته الشخصية لاجل الوصول الى فتح هذا الخط المهم".
واشارت الوزارة الى ان "الجانبين رحبا بمقترح توقيع مذكره تفاهم بين وزارتي النقل العراقية والبريطانية للفترة المقبلة".
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