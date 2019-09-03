وزير النقل يبحث في بريطانيا مد خط طيران دولي مباشر من بغداد الى لندن

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير النقل التقى اليوم الثلاثاء نظيره البريطاني بول ماينارد في العاصمة البريطانية لندن بحضور السفير العراقي صالح التميمي"، مبينة ان "لعيبي بين خلال اللقاء ان وزارة النقل العراقية تحرص على مد جسور التعاون بين البلدين لتشغيل الرحلات الجوية بصورة مباشرة الى كافة مطارات المملكة المتحدة بما يعود بالمنفعة للبلدين وكذلك الاستفادة من الخبرات فيما يخص مجال النقل الجوي وبمايسهم برفع الحظر الاوربي عن الطائر الاخضر".واضافت الوزارة، أن "لعيبي حرص على كسب موقف الجانب البريطاني ودورهم المحوري الفاعل لرفع الحظر الاوربي عن الناقل الوطني كونهم جزء مهم وفاعل في منظمه السلامة الاوربية الأياسا".

ولفتت الوزارة، الى ان "وزير النقل العراقي قدم بعدها رسالة تحريرية لنظيره البريطاني Mr baul Maynard في مقر وزارة النقل في العاصمة لندن تضمنت دعم الجانب البريطاني لتحقيق هذا المطلب بحضور السفير العراقي، كما تم تبادل الهدايا التذكارين بين الجانبين".



وبينت الوزارة، أ ن "وزير النقل البريطاني بول ماينارد اكد ان بريطانيا مهتمة بإقامة أفضل العلاقات مع العراق وهناك مجالات واسعة للتعاون بما يخص مجال النقل بين البلدين".

واضاف بول ان "ما لمسناه من وزير النقل العراقي واهتمامه الجدي وسعيه الواضح لتوفير كافه المتطلبات التي من شأنها تسريع افتتاح خط طيران مباشر بين لندن وبغداد"، مؤكدا على "متابعته الشخصية لاجل الوصول الى فتح هذا الخط المهم".

واشارت الوزارة الى ان "الجانبين رحبا بمقترح توقيع مذكره تفاهم بين وزارتي النقل العراقية والبريطانية للفترة المقبلة".

