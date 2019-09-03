الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ايلول

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، انه "تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيلول عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".
وأضاف أنه "بإمكان المتقاعدين المدنيين والعسكريين تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه".
وأضاف أنه "بإمكان المتقاعدين المدنيين والعسكريين تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه".
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